РоSSия принудительно выдала 12 тыс. паспортов депортированным украинцам.

РоSSия следом за депортацией начала паспортизацию. Страна-агрессор выдала на своей территории принудительно вывезенным украинцам уже 12 тысяч паспортов.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Вслед за принудительной депортацией - принудительная паспортизация. РФ начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые насильственно были вывезены в разные регионы страны-агрессора", - написала Денисова.

По ее словам, путем устрашения наиболее уязвимых категорий лиц - женщин, людей с инвалидностью и пенсионеров властями агрессора было получено от них почти 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство РоSSии и выдано 12 тысяч паспортов.

"Такие действия оккупанта РФ направлены на продолжение принудительной интеграции населения нашего государства в роSSийское политическое, экономическое и гуманитарное пространство", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Ранее Денисова сообщила, что около 40 тысяч жителей Мариуполя были вывезены в РоSSию или на оккупированную территорию Донбасса. Подсчет депортированных усложнен тем, что у людей забирают украинские документы.

Также в Пензенской области РоSSии обосновали лагерь, в котором содержится более 400 принудительно депортированных из Украины жителей Мариуполя.