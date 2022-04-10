РоSSия принудительно выдала 12 тыс. паспортов депортированным украинцам.

Насильственная паспортизация является прямым нарушением Женевской конвенции.

РоSSия принудительно выдала 12 тыс. паспортов депортированным украинцам.
Фото: mvs.gov.ua/

РоSSия следом за депортацией начала паспортизацию. Страна-агрессор выдала на своей территории принудительно вывезенным украинцам уже 12 тысяч паспортов.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Вслед за принудительной депортацией - принудительная паспортизация. РФ начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые насильственно были вывезены в разные регионы страны-агрессора", - написала Денисова.

По ее словам, путем устрашения наиболее уязвимых категорий лиц - женщин, людей с инвалидностью и пенсионеров властями агрессора было получено от них почти 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство РоSSии и выдано 12 тысяч паспортов.

"Такие действия оккупанта РФ направлены на продолжение принудительной интеграции населения нашего государства в роSSийское политическое, экономическое и гуманитарное пространство", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Ранее Денисова сообщила, что около 40 тысяч жителей Мариуполя были вывезены в РоSSию или на оккупированную территорию Донбасса. Подсчет депортированных усложнен тем, что у людей забирают украинские документы.

Также в Пензенской области РоSSии обосновали лагерь, в котором содержится более 400 принудительно депортированных из Украины жителей Мариуполя.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Личные данные роSSийских оккупантов слили в Сеть: «Должны предстать перед трибуналом»Личные данные роSSийских оккупантов слили в Сеть: «Должны предстать перед трибуналом»
Зеленский считает, что венгерский премьер Орбан потерял честность в контактах с МосквойЗеленский считает, что венгерский премьер Орбан потерял честность в контактах с Москвой
Генштаб ВСУ показал, как красиво полыхал сбитый роSSийский истребитель: пилота тоже поймалиГенштаб ВСУ показал, как красиво полыхал сбитый роSSийский истребитель: пилота тоже поймали
Блок рекламы


Похожие новости
В Пензенской области РФ в лагере содержат более 400 принудительно депортированных мариупольцевВ Пензенской области РФ в лагере содержат более 400 принудительно депортированных мариупольцев
Патриарх Кирилл призвал роSSиян к «смиренному служению власти»Патриарх Кирилл призвал роSSиян к «смиренному служению власти»
Оккупанты продолжают нести смерть украинцам: карта боев на 10 апреляОккупанты продолжают нести смерть украинцам: карта боев на 10 апреля
РоSSия потеряла уже более 19 300 человек и 152 самолетаРоSSия потеряла уже более 19 300 человек и 152 самолета
РоSSияне устроили в Мариуполе "зачистку от нацистов" и убивают людей прямо на улицах, – АндрющенкоРоSSияне устроили в Мариуполе "зачистку от нацистов" и убивают людей прямо на улицах, – Андрющенко
Определят окончание войны: Арестович сообщил, что РоSSия начала наступление на ДонбассОпределят окончание войны: Арестович сообщил, что РоSSия начала наступление на Донбасс
РоSSия не может оккупировать весь Донбасс, потому продолжает тактику террора, - ЕрмакРоSSия не может оккупировать весь Донбасс, потому продолжает тактику террора, - Ермак
В ЕС назвали виновных в бомбардировке Краматорска — вокзал атаковала РоSSияВ ЕС назвали виновных в бомбардировке Краматорска — вокзал атаковала РоSSия
РоSSияне нанесли ракетный удар по Миргороду, есть разрушения и пострадавшиеРоSSияне нанесли ракетный удар по Миргороду, есть разрушения и пострадавшие
РоSSия пытается обойти Изюм, чтобы усилить военное присутствие на Донбассе – СинегубовРоSSия пытается обойти Изюм, чтобы усилить военное присутствие на Донбассе – Синегубов
Последние новости
Подгружаем последние новости