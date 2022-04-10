Новый командующий роSSийскими силами в Украине увеличит террор мирного населения - Салливан

Новоназначенный роSSийский генерал Александр Дворников, который теперь будет руководить роSSийскими войсками в Украине, будет совершать дальнейшие жестокие нападения на мирных жителей, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает жестокость против мирных жителей в других войнах, как вот в Сирии, и мы можем ожидать еще худших его шагов. Этот генерал станет еще одним автором преступлений и жестокости против мирного населения Украины», - сказал Салливан в эфире CNN .

При этом он подчеркнул, что назначение Дворникова руководителем операции не сильно увеличивает шансы РоSSии на успех в целом, ведь она уже потерпела «стратегическую неудачу».

«Никакое назначение любого генерала не может стереть тот факт, что РоSSия уже столкнулась со стратегическим провалом в Украине», - сказал Салливан.

«И то, что мы узнали в первые несколько недель этой войны, это то, что Украина никогда не будет подчинена РоSSии. Неважно, какого генерала назначит Путин», - добавил он.

Накануне президент РоSSии Владимир Путин назначил командующего Южным военным округом РоSSии генерала армии Александра Дворникова командующим войсками в Украине.

Основной его задачей будет улучшение координации и победа любой ценой до 9 мая.

60-летний Дворников был первым командующим военными операциями РоSSии в Сирии после того, как Путин отправил туда войска в сентябре 2015 года, чтобы поддержать правительство президента Сирии Башара Асада.