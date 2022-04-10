Новый командующий роSSийскими силами в Украине увеличит террор мирного населения - Салливан

Он уже отметился во время войны в Сирии.

Новый командующий роSSийскими силами в Украине увеличит террор мирного населения - Салливан
© Flickr/White House

Новоназначенный роSSийский генерал Александр Дворников, который теперь будет руководить роSSийскими войсками в Украине, будет совершать дальнейшие жестокие нападения на мирных жителей, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает жестокость против мирных жителей в других войнах, как вот в Сирии, и мы можем ожидать еще худших его шагов. Этот генерал станет еще одним автором преступлений и жестокости против мирного населения Украины», - сказал Салливан в эфире CNN.

При этом он подчеркнул, что назначение Дворникова руководителем операции не сильно увеличивает шансы РоSSии на успех в целом, ведь она уже потерпела «стратегическую неудачу».

«Никакое назначение любого генерала не может стереть тот факт, что РоSSия уже столкнулась со стратегическим провалом в Украине», - сказал Салливан.

«И то, что мы узнали в первые несколько недель этой войны, это то, что Украина никогда не будет подчинена РоSSии. Неважно, какого генерала назначит Путин», - добавил он.

Накануне президент РоSSии Владимир Путин назначил командующего Южным военным округом РоSSии генерала армии Александра Дворникова командующим войсками в Украине.

Основной его задачей будет улучшение координации и победа любой ценой до 9 мая.

60-летний Дворников был первым командующим военными операциями РоSSии в Сирии после того, как Путин отправил туда войска в сентябре 2015 года, чтобы поддержать правительство президента Сирии Башара Асада.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Личные данные роSSийских оккупантов слили в Сеть: «Должны предстать перед трибуналом»Личные данные роSSийских оккупантов слили в Сеть: «Должны предстать перед трибуналом»
Зеленский считает, что венгерский премьер Орбан потерял честность в контактах с МосквойЗеленский считает, что венгерский премьер Орбан потерял честность в контактах с Москвой
Генштаб ВСУ показал, как красиво полыхал сбитый роSSийский истребитель: пилота тоже поймалиГенштаб ВСУ показал, как красиво полыхал сбитый роSSийский истребитель: пилота тоже поймали
Блок рекламы


Похожие новости
США рассматривают поставку Украине систем, требующих обучения за рубежом, – СалливанСША рассматривают поставку Украине систем, требующих обучения за рубежом, – Салливан
Премьер-министр Баварии требует от федерального правительства Германии увеличить поставки оружия УкраинеПремьер-министр Баварии требует от федерального правительства Германии увеличить поставки оружия Украине
"Охота" на оккупантов продолжается: фото и фамилии "свежих" командиров, убитых в Украине"Охота" на оккупантов продолжается: фото и фамилии "свежих" командиров, убитых в Украине
"Полностью выгорели квартиры с первого до пятого этажа": оккупанты нанесли новый удар по Северодонецку"Полностью выгорели квартиры с первого до пятого этажа": оккупанты нанесли новый удар по Северодонецку
Офис генпрокурора: Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 513 детей, 177 — погиблиОфис генпрокурора: Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 513 детей, 177 — погибли
В Украине помиловали сотни осужденных за нетяжкие преступления, которые вызвались пойти на фронтВ Украине помиловали сотни осужденных за нетяжкие преступления, которые вызвались пойти на фронт
"Жрать невозможно": воюющий в Украине оккупант пожаловался, чем их кормят"Жрать невозможно": воюющий в Украине оккупант пожаловался, чем их кормят
Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощиВеликобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи
WP: Байден и Си Цзиньпин могут вместе установить мир в УкраинеWP: Байден и Си Цзиньпин могут вместе установить мир в Украине
Оккупанты атакуют с востока и юга: карта боевых действий в Украине на 9 апреляОккупанты атакуют с востока и юга: карта боевых действий в Украине на 9 апреля
Последние новости
Подгружаем последние новости