Китай ускорил наращивание ядерного потенциала на фоне напряженности в отношениях с США

Китай в текущем году ускорил работу над возможными ракетными шахтами в западном регионе.

КНР ускорила наращивание своего ядерного потенциала на фоне напряженности в отношениях с США . Об этом говорится в материале Wall Street Journal. Собеседники издания утверждают, что ядерные усилия Китая усилились задолго до полномасштабного вторжения РоSSии в Украину.

Однако война могла усилить решение Китая сделать больший акцент на разработке ядерного оружия. Китайские лидеры видят мощный ядерный потенциал как способ удержания США от втягивания в потенциальный конфликт вокруг Тайваня.

К примеру, Китай в этом году ускорил работу над возможными ракетными шахтами в западном регионе. Там могут размещаться ракеты с ядерными наконечниками, которые могут достичь Штатов, утверждают аналитики на основе спутниковых снимков.

Люди, знакомые с мнением китайского руководства, говорят, что Пекин не внес никаких корректив в ядерную политику страны в результате событий в Украине. Министерство обороны Китая не ответило на запрос о комментарии.

Напомним, Пекин считает остров Тайвань отделившейся провинцией и должна принять суверенитет Китая. Страна никогда не отказывалась от применения силы для достижения этой цели.

За последние два года Китай усилил военное и дипломатическое давление на Тайвань, правительство которого заявляет, что хочет мира, но будет защищать остров в случае нападения.

Тайвань является важнейшим и чувствительным вопросом в отношениях Китая с Вашингтоном, которые также напряжены из-за торговых споров и споров в вопросах прав человека.