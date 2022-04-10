На июньском саммите ЕС будут приняты решения по следующим этапам на пути Украины в Евросоюз – Жовква
Во время саммите Евросоюза 25-26 июня будут приняты решения по следующим этапам на пути вступления Украины в ЕС. Об этом заявил замглавы офиса президента Игорь Жовква заявил в интервью «
«Ориентиры - следующий очередной саммит ЕС, то есть заседание Европейского совета, где будут приняты решения по следующим этапам. Это 25-26 июня, если я не ошибаюсь. Мы на этот саммит точно должны выйти с соответствующим решением Европейского совета, а дальше - начало переговоров о вступлении, и там мы тоже будем пытаться делать их быстрее», – заявил Жовква.
По его словам, Украина может вступить в Евросоюз в ближайшие несколько лет. При этом Жовква отметил, что Украина не получала от Венгрии сигналов по сдерживанию вступления нашего государства в Евросоюз.
«Я бы не говорил, что Венгрия сейчас собирается что-то блокировать на европейском треке для Украины. По крайней мере, мы не наблюдаем таких признаков, и мы надеемся, что такого не будет. По НАТО была совсем другая история. Но по ЕС будем надеяться, что хватит совести, мудрости для того, чтобы это движение Украины не сдерживать», – сказал Жовква.