На июньском саммите ЕС будут приняты решения по следующим этапам на пути Украины в Евросоюз – Жовква

Во время саммите Евросоюза 25-26 июня будут приняты решения по следующим этапам на пути вступления Украины в ЕС. Об этом заявил замглавы офиса президента Игорь Жовква заявил в интервью « Европейской правде ».

«Ориентиры - следующий очередной саммит ЕС , то есть заседание Европейского совета, где будут приняты решения по следующим этапам. Это 25-26 июня, если я не ошибаюсь. Мы на этот саммит точно должны выйти с соответствующим решением Европейского совета, а дальше - начало переговоров о вступлении, и там мы тоже будем пытаться делать их быстрее», – заявил Жовква.

По его словам, Украина может вступить в Евросоюз в ближайшие несколько лет. При этом Жовква отметил, что Украина не получала от Венгрии сигналов по сдерживанию вступления нашего государства в Евросоюз .