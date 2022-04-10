Германия увеличивает расходы на украинских беженцев
Власти Германии приняли решение увеличить финансирование программ по поддержке временных переселенцев из Украины, которые бежали от войны. Денежные средства будут направлены на увеличение пособия и оплату ряда важных услуг для беженцев.
Федеральное правительство Германии дополнительно выделило два миллиарда евро на помощь беженцам из Украины. Начиная с 1 июня 2022 года украинцы, которые ищут временного убежища в Германии, будут получать базовое государственное пособие и получат доступ к медицинским услугам.
Кроме того, украинским переселенцам на ранних этапах интеграции в рынок труда Германии будут оказывать всестороннюю поддержку. В программе по трудоустройству беженцев будут задействованы все местные центры занятости.
"Именно поэтому мы предоставим землям единовременную сумму в 2 млрд евро на этот год, 500 млн из которых предназначены муниципалитетам для покрытия их дополнительных расходов на финансирование жилья, которые еще не покрываются базовыми пособиями для ищущих работу", — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Напомним, ранее украинцам рассказали, во сколько обойдется аренда жилья в Германии, а также в ряде других стран Евросоюза. В каких государствах ЕС беженцам из Украины наиболее выгодно снимать квартиру или дом?