Германия увеличивает расходы на украинских беженцев

Власти Германии приняли решение увеличить финансирование программ по поддержке временных переселенцев из Украины, которые бежали от войны. Денежные средства будут направлены на увеличение пособия и оплату ряда важных услуг для беженцев.

Германия увеличивает расходы на украинских беженцев: какие условия и помощь предоставят переселенцам

Федеральное правительство Германии дополнительно выделило два миллиарда евро на помощь беженцам из Украины. Начиная с 1 июня 2022 года украинцы, которые ищут временного убежища в Германии, будут получать базовое государственное пособие и получат доступ к медицинским услугам.

Кроме того, украинским переселенцам на ранних этапах интеграции в рынок труда Германии будут оказывать всестороннюю поддержку. В программе по трудоустройству беженцев будут задействованы все местные центры занятости.

Германия увеличивает расходы на украинских беженцев: какие условия и помощь предоставят переселенцам

"Именно поэтому мы предоставим землям единовременную сумму в 2 млрд евро на этот год, 500 млн из которых предназначены муниципалитетам для покрытия их дополнительных расходов на финансирование жилья, которые еще не покрываются базовыми пособиями для ищущих работу", — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Напомним, ранее украинцам рассказали, во сколько обойдется аренда жилья в Германии, а также в ряде других стран Евросоюза. В каких государствах ЕС беженцам из Украины наиболее выгодно снимать квартиру или дом?


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Личные данные роSSийских оккупантов слили в Сеть: «Должны предстать перед трибуналом»Личные данные роSSийских оккупантов слили в Сеть: «Должны предстать перед трибуналом»
Зеленский считает, что венгерский премьер Орбан потерял честность в контактах с МосквойЗеленский считает, что венгерский премьер Орбан потерял честность в контактах с Москвой
Генштаб ВСУ показал, как красиво полыхал сбитый роSSийский истребитель: пилота тоже поймалиГенштаб ВСУ показал, как красиво полыхал сбитый роSSийский истребитель: пилота тоже поймали
Блок рекламы


Похожие новости
Германия заявила, что у нее уже нет оружия для Украины с армейских складовГермания заявила, что у нее уже нет оружия для Украины с армейских складов
РоSSияне принудительно вывезли уже 121 тысяч украинских детей, – ДенисоваРоSSияне принудительно вывезли уже 121 тысяч украинских детей, – Денисова
"Вся история - как один сплошной анекдот": роSSийский фейк об украинских военных разоблачили в самой рф"Вся история - как один сплошной анекдот": роSSийский фейк об украинских военных разоблачили в самой рф
Несколько украинских силовиков перешли на сторону оккупантов – МонастырскийНесколько украинских силовиков перешли на сторону оккупантов – Монастырский
Обстрелами украинских городов ракетами "Калибр" руководит уроженец Винницкой области: фото и данныеОбстрелами украинских городов ракетами "Калибр" руководит уроженец Винницкой области: фото и данные
70 иностранных и украинских журналистов приехали в Бучу70 иностранных и украинских журналистов приехали в Бучу
В Италии вспомнили Бучу, Германия выступила против: что ответили в ЕС на эмбарго энергоносителей из рфВ Италии вспомнили Бучу, Германия выступила против: что ответили в ЕС на эмбарго энергоносителей из рф
Франция и Германия были крупнейшими экспортерами оружия для РоSSии за прошедшие годы – исследованиеФранция и Германия были крупнейшими экспортерами оружия для РоSSии за прошедшие годы – исследование
Посол Украины в Израиле напомнил евреям о Холокосте и упрекнул неупраздненными огрпничениями для беженцевПосол Украины в Израиле напомнил евреям о Холокосте и упрекнул неупраздненными огрпничениями для беженцев
Ирландия ждет украинских переселенцевИрландия ждет украинских переселенцев
Последние новости
Подгружаем последние новости