ОТГ "Восток" показало видео уничтожения склада с боеприпасами оккупантов
Склад обнаружили украинские разведчики.
Артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили склад боеприпасов русских оккупантов.
Об этом сообщила в Facebook оперативно-тактическая группировка "Восток".
"Украинские разведчики в районе ответственности ОТУ "Восток" обнаружили очередной склад с боеприпасами роSSийских фашистов. Артиллеристы успешно нанесли огневое поражение. Как всегда профессиональная и четкая работа наших защитников", - говорится в сообщении.
Напомним, что зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ сбило роSSийский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.
А в Харьковской области подразделение противовоздушной обороны Житомирской 95-й бригады уничтожило два роSSийских беспилотника "Орлан-10". Первый такой БПЛА был сбит вчера, второй – 10 апреля.