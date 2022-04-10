ОТГ "Восток" показало видео уничтожения склада с боеприпасами оккупантов

Склад обнаружили украинские разведчики.

ОТГ "Восток" показало видео уничтожения склада с боеприпасами оккупантов
Фото: Скрин с видео

Артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили склад боеприпасов русских оккупантов.

Об этом сообщила в Facebook оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Украинские разведчики в районе ответственности ОТУ "Восток" обнаружили очередной склад с боеприпасами роSSийских фашистов. Артиллеристы успешно нанесли огневое поражение. Как всегда профессиональная и четкая работа наших защитников", - говорится в сообщении.

Напомним, что зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ сбило роSSийский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.

А в Харьковской области подразделение противовоздушной обороны Житомирской 95-й бригады уничтожило два роSSийских беспилотника "Орлан-10". Первый такой БПЛА был сбит вчера, второй – 10 апреля.

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