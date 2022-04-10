В Новой Каховке оккупанты симулировали митинг в поддержку РФ

На улицы вывели 30 ряженых с роSSийскими флагами.

В Новой Каховке оккупанты симулировали митинг в поддержку РФ
© ОК Юг

Во временно захваченной Новой Каховке Херсонской области оккупанты завезли актеров на «пророSSийский митинг» для картинки для роSSийских медиа, сообщили в оперативном командовании «Юг».

В воскресенье, 10 апреля, на площадь городка вывели 30 человек с роSSийскими флагами.

«Накануне кучки захватчиков рыскали по магазинам с секонд-хендом, чтобы нарядиться гражданскими. Сегодня же актеры непутевого перфоманса имитировали пророSSийскую акцию в городе Херсонской области», - отметили в командовании.

Также в Херсонской области оккупанты не оставляют идею проведения так называемого «референдума» по созданию «Херсонской Народной Республики», поэтому в типографии Новой Каховки готовят к печати плакаты, бюллетени, открытки, бланки и другой агитационный материал для проведения в ближайшее время этого «мероприятия».

В то же время, оккупанты запрещают украинцам выходить на протестные митинги, угрожают отключить связь, воду, газ и отопление.

«Попытки россиян создать имитацию их поддержки в Украине выглядят все жалче. Угрозы насилия, террор, ложь, гуманитарная катастрофа – это то, что они принесли Херсонской области», - отметили в ВСУ.

В Херсоне 10 апреля возле киноконцертного зала "Юбилейный" состоялся мирный митинг, посвященный памяти жертв роSSийской агрессии. Ожидаемо – роSSийские оккупанты его разогнали.

Несмотря на то, что каждый такой митинг – очень большой риск для участников, люди все равно продолжают выходить на акции протеста.


Ирина Знась, ZN.ua

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