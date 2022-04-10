WP: От победы Украины в войне зависит выживание культуры РоSSии

В своем стихотворении за 1926 год «Долг Украине» Владимир Маяковский писал: «Трудно людей в одно истолочь, собой кичься не очень». А потом продолжил: «Знаем ли мы украинскую ночь? Нет, мы не знаем украинской ночи».

Но Владимир Путин как раз и пытается «людей в одно истолочь». Он утверждает, что украинская душа – это русская душа. И сам Бог будто бы ему об этом сказал. История показала ему, что Украина стремится быть с Россией . Даже русский язык «позволяет» ему вторгаться в страны, где на нем разговаривают. РоSSийские СМИ развеяли любую двусмысленность несколько дней назад, опубликовав текст, в котором говорилось о необходимости полного уничтожения украинского народа как такового. Поэтому Украину нужно уничтожить, равно как и всех, кто думает или говорит о ней.

Своими ошибочными представлениями Путин поставил украинский народ в центр мировой истории, где его все видят. Владимир Зеленский теперь наиболее узнаваемая личность на Земле. Мир увидел не только смелого, демократически избранного президента, но и функциональные институты, поразительное гражданское общество, журналистов, активистов и музыкантов, появляющихся на телеэкранах и в газетах, - пишет на страницах Washington Post профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер.

Между тем, в путинской РоSSии дела хуже. Война, основанная на большом вранье, наносит сильный удар по ее культуре. Все смотрят на роSSийский народ, а точнее, пытаются его вообще найти. Что вынуждает общество поверить в глубокий обман и начать войну против соседа, которого оно якобы «любит»? Американцы до сих пор еще не оправилась от лжи, которую им два десятилетия рассказывали об Ираке. РоSSийская кампания обмана гораздо глубже. Насколько изменились роSSийские родители, если они спорят с собственными детьми в Украине, отрицая существование войны? Какая нация развязывает кровопролитие, а затем запрещает употреблять само слово «война»?