Правоохранители подтвердили смерть 1 222 жителей Киевщины от рук роSSийского врага – Венедиктова

Украинские правоохранители подтвердили, что от рук роSSийских врагов погибли 1 222 жителя Киевской области, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью Sky News .

«По состоянию на утро 10 апреля мы нашли тела 1222 жителей, погибших во время роSSийской оккупации Киевской области. Это только в Киевской области», – сообщила Венедиктова.

По словам генпрокурорки, оккупанты уничтожили Бородянку. И это при том, что в городе вообще не было военных объектов и военных подразделений.

Венедиктова отметила, что Офис генпрокурора начал 56 уголовных производств по статьям о военных преступлениях и преступлениях против человечности.