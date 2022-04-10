Правоохранители подтвердили смерть 1 222 жителей Киевщины от рук роSSийского врага – Венедиктова

Генпрокурор отметила, что оккупанты уничтожили Бородянку, хотя там вообще не было военных объектов или наших подразделений, информирует ZN.ua.

Правоохранители подтвердили смерть 1 222 жителей Киевщины от рук роSSийского врага – Венедиктова
© КГГА, Алексей Самсонов

Украинские правоохранители подтвердили, что от рук роSSийских врагов погибли 1 222 жителя Киевской области, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью Sky News.

«По состоянию на утро 10 апреля мы нашли тела 1222 жителей, погибших во время роSSийской оккупации Киевской области. Это только в Киевской области», – сообщила Венедиктова.

По словам генпрокурорки, оккупанты уничтожили Бородянку. И это при том, что в городе вообще не было военных объектов и военных подразделений.

Венедиктова отметила, что Офис генпрокурора начал 56 уголовных производств по статьям о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

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