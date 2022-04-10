Правоохранители подтвердили смерть 1 222 жителей Киевщины от рук роSSийского врага – Венедиктова
Генпрокурор отметила, что оккупанты уничтожили Бородянку, хотя там вообще не было военных объектов или наших подразделений, информирует
Украинские правоохранители подтвердили, что от рук роSSийских врагов погибли 1 222 жителя Киевской области, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью
«По состоянию на утро 10 апреля мы нашли тела 1222 жителей, погибших во время роSSийской оккупации Киевской области. Это только в Киевской области», – сообщила Венедиктова.
По словам генпрокурорки, оккупанты уничтожили Бородянку. И это при том, что в городе вообще не было военных объектов и военных подразделений.
Венедиктова отметила, что Офис генпрокурора начал 56 уголовных производств по статьям о военных преступлениях и преступлениях против человечности.