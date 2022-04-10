Во Франции начинается первый тур выборов президента

Социологи прогнозируют, что во втором туре встретятся Макрон и Ле Пен.

Во Франции начинается первый тур выборов президента

Во Франции 10 апреля начинается первый тур выборов президента. Избирательные участки откроются одновременно – в 8 часов (9 по Киеву), а будут закрываться по-разному, в зависимости от города, пишет "Интерфакс-Украина".

Голосование за президента на заморских территориях Франции прошло вчера.

Первые данные о явке на выборах ожидают в 12, а первые экзит-полы – после 20 часов.

Будут выбирать французы из 12 кандидатов: Натали Арто от партии "Рабочая борьба", лидера правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпона-Эньяна, кандидата французских "зеленых" Янника Жадо, мэра Парижа и кандидата от социалистов Анн Идальго, депутата от партии "Сопротивление", лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, нынешнего главы государства Эммануэля Макрона, представляющего партию "Вперед, Республика!", лидера крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона, кандидата правоцентристских "Республиканцев" Валери Пекресс, кандидата от антикапиталистической партии Франции Филиппа Путу, коммуниста Фабьена Русселя и кандидата крайне правых Эрика Земмура.

Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, будут проводить второй тур. Социологи прогнозируют, что во втором туре встретятся Макрон и Ле Пен.

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