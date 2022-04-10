В Пензенской области РФ в лагере содержат более 400 принудительно депортированных мариупольцев

В основном это женщины и 147 детей всех возрастов.

В Пензенской области РФ в лагере содержат более 400 принудительно депортированных мариупольцев
Мариуполь
Фото: Людмила ДенисоваФБ

В Пензенской области РоSSии обустроили лагерь, в котором содержат более 400 принудительно депортированных из Украины жителей Мариуполя.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня провела разговор с гражданами РФ, которые поддерживают Украину. Они сообщили о лагере для принудительно депортированных из Украины мариупольцев в Пензенской области. Это учреждение закрытого типа с несколькими корпусами, обнесенное забором и охраняемым, на въезде контрольно-пропускной пункт. Свобода передвижения наших граждан ограничена - выходить из лагеря запрещено", - написала она в Фейсбуке.

Сейчас в лагере находятся более 400 украинских граждан - в основном женщины и 147 детей всех возрастов, включая младенцев. На днях ожидается еще партия принудительно вывезенных, ориентировочно 150 человек.

"Наши граждане находятся в крайне тяжелом и подавленном состоянии. Не знают своей судьбы, в какой регион РФ и когда будут везти. Никакой информации им не предоставляют", - подчеркнула омбудсман.

Денисова также рассказала, что люди живут в лагере уже несколько недель. У них нет необходимой одежды, обуви, даже белья. Практически их забрали из подвалов в чем были – в зимних вещах. Им не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщины готовят еду из того, что им выдают.

В лагерь приезжали представители роSSийского Сбербанка, собиравшие списки на оформление карточных счетов, говорили, что перечислят по 10 тысяч рублей, но этого не произошло.

Мариупольцев посетили роSSийские активисты, которые рассказали Денисовой о ситуации. По их словам, в лагере также иностранные студенты из Туркменистана, которые прятались в бомбоубежище под студенческим общежитием в Мариуполе, а затем самостоятельно добрались на временно оккупированную территорию Донецкой области, откуда их принудительно доставили в РФ. В отличие от украинцев, им разрешено выходить за пределы лагеря.

Пока известно, что в Пензенской области действуют еще три подобных лагеря, в которые еще в феврале, перед войной, были вывезены жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (почти 90 тысяч человек).

По информации активистов, украинцев насильственно перемещают в разные регионы РФ, в том числе и в Хабаровск.

"Принудительная депортация и лишение наших граждан основополагающих прав на достойные условия пребывания, свободу передвижения, информацию является грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула Денисова.

Она обратилась к Международному Комитету Красного Креста и призвала безотлагательно оказать гуманитарную помощь гражданам и способствовать скорейшему возвращению их в Украину.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что почти 40 тысяч жителей Мариуполя были вывезены в РоSSию или на оккупированную территорию Донбасса. Подсчет депортированных усложнен тем, что у людей забирают украинские документы.

Одной из принудительно вывезенных оккупантами жителей Мариуполя является 12-летняя сирота Кира Обединская. Она была депортирована в Донецк вместе с людьми, с которыми находилась в убежище. Ее отец, чемпион Украины по водному поло Евгений Обединский, погиб 17 марта во время авиабомбардировки в Мариуполе, маму Кира потеряла еще младенцем. Кроме того, оккупанты насильно вывезли в РФ персонал и пациентов родильных домов Мариуполя.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Глава Европейского совета отреагировал на массовые убийства украинцевГлава Европейского совета отреагировал на массовые убийства украинцев
Украина должна зафиксировать и задокументировать преступления РФ в Буче и других городах – правозащитникиУкраина должна зафиксировать и задокументировать преступления РФ в Буче и других городах – правозащитники
Личные данные роSSийских оккупантов слили в Сеть: «Должны предстать перед трибуналом»Личные данные роSSийских оккупантов слили в Сеть: «Должны предстать перед трибуналом»
Блок рекламы


Похожие новости
В Николаевской области украинские зенитчики сбили Су-34 оккупантовВ Николаевской области украинские зенитчики сбили Су-34 оккупантов
Из-за роSSийских обстрелов Чернигова погибли более 700 человекИз-за роSSийских обстрелов Чернигова погибли более 700 человек
РоSSия потеряла уже более 19 300 человек и 152 самолетаРоSSия потеряла уже более 19 300 человек и 152 самолета
В Харьковской области уничтожена колонна техники и живой силы оккупнатовВ Харьковской области уничтожена колонна техники и живой силы оккупнатов
Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области — глава ОВАОккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области — глава ОВА
Офис генпрокурора: Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 513 детей, 177 — погиблиОфис генпрокурора: Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 513 детей, 177 — погибли
В Николаевской области за сутки насчитали семь ракетных ударовВ Николаевской области за сутки насчитали семь ракетных ударов
Новые санкции Еврокомиссии в отношении роSSийского грузового транспорта содержат инструменты для их обхода, – МининфраструктурыНовые санкции Еврокомиссии в отношении роSSийского грузового транспорта содержат инструменты для их обхода, – Мининфраструктуры
Из Луганской области эвакуировано около 600 человекИз Луганской области эвакуировано около 600 человек
Великобритания возьмет шефство в восстановлении Киева и области после войны, – обращение президента Зеленского.Великобритания возьмет шефство в восстановлении Киева и области после войны, – обращение президента Зеленского.
Последние новости
Подгружаем последние новости