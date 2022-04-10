В Пензенской области РФ в лагере содержат более 400 принудительно депортированных мариупольцев
В основном это женщины и 147 детей всех возрастов.
В Пензенской области РоSSии обустроили лагерь, в котором содержат более 400 принудительно депортированных из Украины жителей Мариуполя.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Сегодня провела разговор с гражданами РФ, которые поддерживают Украину. Они сообщили о лагере для принудительно депортированных из Украины мариупольцев в Пензенской области. Это учреждение закрытого типа с несколькими корпусами, обнесенное забором и охраняемым, на въезде контрольно-пропускной пункт. Свобода передвижения наших граждан ограничена - выходить из лагеря запрещено", - написала она в Фейсбуке.
Сейчас в лагере находятся более 400 украинских граждан - в основном женщины и 147 детей всех возрастов, включая младенцев. На днях ожидается еще партия принудительно вывезенных, ориентировочно 150 человек.
"Наши граждане находятся в крайне тяжелом и подавленном состоянии. Не знают своей судьбы, в какой регион РФ и когда будут везти. Никакой информации им не предоставляют", - подчеркнула омбудсман.
Денисова также рассказала, что люди живут в лагере уже несколько недель. У них нет необходимой одежды, обуви, даже белья. Практически их забрали из подвалов в чем были – в зимних вещах. Им не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщины готовят еду из того, что им выдают.
В лагерь приезжали представители роSSийского Сбербанка, собиравшие списки на оформление карточных счетов, говорили, что перечислят по 10 тысяч рублей, но этого не произошло.
Мариупольцев посетили роSSийские активисты, которые рассказали Денисовой о ситуации. По их словам, в лагере также иностранные студенты из Туркменистана, которые прятались в бомбоубежище под студенческим общежитием в Мариуполе, а затем самостоятельно добрались на временно оккупированную территорию Донецкой области, откуда их принудительно доставили в РФ. В отличие от украинцев, им разрешено выходить за пределы лагеря.
Пока известно, что в Пензенской области действуют еще три подобных лагеря, в которые еще в феврале, перед войной, были вывезены жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (почти 90 тысяч человек).
По информации активистов, украинцев насильственно перемещают в разные регионы РФ, в том числе и в Хабаровск.
"Принудительная депортация и лишение наших граждан основополагающих прав на достойные условия пребывания, свободу передвижения, информацию является грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула Денисова.
Она обратилась к Международному Комитету Красного Креста и призвала безотлагательно оказать гуманитарную помощь гражданам и способствовать скорейшему возвращению их в Украину.
Напомним, ранее Денисова сообщила, что почти 40 тысяч жителей Мариуполя были вывезены в РоSSию или на оккупированную территорию Донбасса. Подсчет депортированных усложнен тем, что у людей забирают украинские документы.
Одной из принудительно вывезенных оккупантами жителей Мариуполя является 12-летняя сирота Кира Обединская. Она была депортирована в Донецк вместе с людьми, с которыми находилась в убежище. Ее отец, чемпион Украины по водному поло Евгений Обединский, погиб 17 марта во время авиабомбардировки в Мариуполе, маму Кира потеряла еще младенцем. Кроме того, оккупанты насильно вывезли в РФ персонал и пациентов родильных домов Мариуполя.