РоSSийские оккупанты снова разогнали мирный митинг в Херсоне

Каждый новый митинг – это очень большой риск, но все равно люди выходят почти каждый день.

РоSSийские оккупанты снова разогнали мирный митинг в Херсоне
Фото: Общественное

В Херсоне русские оккупанты снова разогнали мирный митинг.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Он рассказал, что жители города собрались возле ККЗ "Юбилейный" на мирный митинг, посвященный памяти жертв роSSийской агрессии. Однако русские военные разогнали людей.

"Угроза насилия, террор, ложь, гуманитарная катастрофа. Это то, что они принесли на Херсонщину. Многие запуганы, многие на свой страх и риск покинули область, очень многие просто исчезли, и установить, что с ними, сегодня невозможно" , – отметил Соболевский.

"Каждый новый митинг – это очень большой риск для каждого участника, и все равно люди выходят. Несмотря на все. Херсонщина – это Украина!" – добавил он.

Напомним, русская армия оккупировала Херсон в первый день войны. Несмотря на это, в городе практически каждый день проходят митинги. Жители города отмечают, что Херсон – это украинский город. Оккупанты закидывают митингующих светошумовыми гранатами и применяют против них слезоточивый газ, однако люди продолжают мирное сопротивление.

6 марта президент Владимир Зеленский присвоил Херсону, а также Харькову, Чернигову, Мариуполю, Гостомелю и Волновахе почетное звание "Город-герой".

По состоянию на 9 апреля из Херсона нет согласованного зеленого коридора для эвакуации. Люди, пытающиеся уехать, делают это на собственный страх и риск.

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