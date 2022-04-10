Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре

В Звонецком в Днепропетровской области также попали в инфраструктурный объект.

10 апреля роSSийские оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. В Днепре они атаковали аэропорт.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

Они атаковали аэропорт.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, что 9 апреля сирены воздушной тревоги звучали в Днепропетровской области практически ежечасно, есть попадание ракет в разные объекты.

7 апреля городской голова Днепра Борис Филатов рекомендовал эвакуироваться из города женщинам, детям и старикам. А также тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и критической инфраструктуре.