Мексика "не воспринимает" роSSийское вторжение в Украину

Президент страны призвал РФ к мирному разрешению конфликта.

Мексика "не воспринимает" роSSийское вторжение в Украину
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Фото: ЕРА/UPG

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика не воспринимает роSSийское вторжение в Украину, в видеообращении, обнародованном к глобальному мероприятию поддержки украинских жертв войны, передает Reuters.

"Мы не воспринимаем вторжение РоSSии в Украину, потому что пострадали от вторжений, – сказал Лопес Обрадор. – Мы выступаем за мирное разрешение конфликта".

Ранее на этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригласил Лопеса Обрадора принять участие в мероприятии, организованном вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен для сбора средств для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Лопес Обрадор пытался сохранять нейтралитет и отказался вводить санкции против РоSSии.

Политик убежден, что возможно мирное разрешение конфликта.

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