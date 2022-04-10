Боррель получил от Украины список оружия для противостояния роSSийской агрессии

ЕС созывает военный комитет, чтобы обсудить поставки.

Боррель получил от Украины список оружия для противостояния роSSийской агрессии
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что получил от властей Украины список необходимого вооружения для противостояния военному вторжению РоSSии.

Об этом он рассказал в интервью изданию Corriere Dellf Sera.

Боррель сообщил, что созывает Военный комитет ЕС, чтобы обсудить поставки оружия.

"Я возвращаюсь со списком оружия, которое нужно украинцам. И мы будем следовать ему. Но у Европейского союза нет оружия. Мы должны постучаться в двери стран-членов и сказать, что необходимо. Я созываю (как вернусь из Киева, - ред.) Военный комитет ЕС для поставок", - сказал он.

Напомним, 7 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил по итогам общения с представителями G7, НАТО и партнерами, что может заверить, что "Украина будет иметь, чем воевать". Он рассказал, что в повестке дня переговоров с союзниками лишь три темы: оружие, оружие и оружие".

Кроме того, министр обороны Алексей Резников призвал страны НАТО предоставить Украине системы ПВО, боевые самолеты, РСЗО, тяжелую артиллерию, танки та бронетехнику.

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