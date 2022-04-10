Боррель получил от Украины список оружия для противостояния роSSийской агрессии

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что получил от властей Украины список необходимого вооружения для противостояния военному вторжению РоSSии.

Об этом он рассказал в интервью изданию Corriere Dellf Sera.

Боррель сообщил, что созывает Военный комитет ЕС , чтобы обсудить поставки оружия.

"Я возвращаюсь со списком оружия, которое нужно украинцам. И мы будем следовать ему. Но у Европейского союза нет оружия. Мы должны постучаться в двери стран-членов и сказать, что необходимо. Я созываю (как вернусь из Киева , - ред.) Военный комитет ЕС для поставок", - сказал он.

Напомним, 7 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил по итогам общения с представителями G7, НАТО и партнерами, что может заверить, что "Украина будет иметь, чем воевать". Он рассказал, что в повестке дня переговоров с союзниками лишь три темы: оружие, оружие и оружие".

Кроме того, министр обороны Алексей Резников призвал страны НАТО предоставить Украине системы ПВО, боевые самолеты, РСЗО, тяжелую артиллерию, танки та бронетехнику.