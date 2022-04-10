Премьер-министр Баварии требует от федерального правительства Германии увеличить поставки оружия Украине

И выступает против запрета на импорт роSSийского газа.

Премьер-министр Баварии требует от федерального правительства Германии увеличить поставки оружия Украине
Маркус Зедер
Фото: ЕРА/UPG

Глава Христианско-социального союза, премьер-министр Баварии Маркус Зедер требует от федерального правительства Германии увеличить поставки оружия Украине, передает DW, ссылаясь на информагентство AFP.

"Мы должны поставлять лучшее оружие и не отставать от наших партнеров по НАТО", - отметил Зедер.

По его словам, поставка наилучшего оружия – оптимальный способ остановить зверства, которые совершает роSSийская армия. Политик обратил внимание на то, что атаку россиян на Киев удалось отбить благодаря оружию, поступившему, прежде всего, из США.

В то же время Зедер высказался против запрета на импорт роSSийского газа, поскольку следствием этого будет шок для немецкой экономики.

"Если сегодня-завтра мы прекратим поставки газа, нас ждет массовая безработица, социальная деградация и демократические изломы", - заявил Зедер.

Напомню, что до войны, которую РоSSия развязала против Украины, Зедер выступал против жестких антироSSийских санкций, акцентируя, что "Москва - не враг Европы". Политик также не желал вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

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