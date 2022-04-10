Арестович сообщил о подвиге украинского офицера в Мариуполе

Последние слова, произнесенные героем, были «Слава Украине!», информирует ZN.ua.

Арестович сообщил о подвиге украинского офицера в Мариуполе
© Pexels

Старший офицер украинских Пограничных войск в Мариуполе взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась врагу. Об этом на брифинге сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

«По предварительным данным, сегодня в Мариуполе один из старших офицеров Пограничных войск, будучи окруженным врагами и раненым, взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику. Последними словами у радиостанции были «Слава Украине!». Низкий поклон, уважение и честь нашим пограничникам», – сообщил Арестович.

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