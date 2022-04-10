Глава МИД Украины призвал ученых исследовать причины "Бучанской резни"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает ученых со всего мира исследовать причины зверств военных РФ в Буче, отметил Кулеба в Twitter.

По его словам, трагедии предшествовала многолетняя пропаганда РФ .

"Бучая произошла не в один день. В течение многих лет роSSийские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, воспитывали преимущество РоSSии и закладывали основу для этих зверств. Я призываю ученых всего мира исследовать то, что привело к Буче", - подчеркнул Кулеба.