Глава МИД Украины призвал ученых исследовать причины "Бучанской резни"

Кулеба заявил, что в течение многих лет пропаганда РФ разжигала ненависть и дегуманизировала украинцев, информирует ZN.ua.

Глава МИД Украины призвал ученых исследовать причины
© КГГА, Алексей Самсонов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает ученых со всего мира исследовать причины зверств военных РФ в Буче, отметил Кулеба в Twitter.

По его словам, трагедии предшествовала многолетняя пропаганда РФ.

"Бучая произошла не в один день. В течение многих лет роSSийские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, воспитывали преимущество РоSSии и закладывали основу для этих зверств. Я призываю ученых всего мира исследовать то, что привело к Буче", - подчеркнул Кулеба.

Когда после выхода роSSийских войск из Киевской области появились первые фото тел погибших мирных жителей, которые лежали на улицах Бучи – кто-то со связанными руками, кто-то с огнестрельными ранениями в голову – Минобороны РоSSии отрицало ответственность.


Анна Конюченко, ZN.ua

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