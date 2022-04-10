Британский премьер после визита в Киев сменил фамилию в инстаграмме на "Джонсонюк"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после вчерашнего неанонсированного визита в Киев сменил в инстаграмме фамилию на "Джонсонюк" и добавил к основной фотографии своего профиля сине-желтых красок.

Джонсон вчера посетил Киев , где встретился с президентом Владимиром Зеленским и прошел по улицам украинской столицы, которая живет в условиях военного положения.

По результатам встречи Зеленский сообщил, что Великобритания предоставляет Украине большой пакет финансовой помощи и продолжит укреплять оборону, в частности, пришлет 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем.