Британский премьер после визита в Киев сменил фамилию в инстаграмме на "Джонсонюк"
Борис Джонсон продолжает всевозможную поддержку Украины.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после вчерашнего неанонсированного визита в Киев сменил в инстаграмме фамилию на "Джонсонюк" и добавил к основной фотографии своего профиля сине-желтых красок.
Джонсон вчера посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и прошел по улицам украинской столицы, которая живет в условиях военного положения.
По результатам встречи Зеленский сообщил, что Великобритания предоставляет Украине большой пакет финансовой помощи и продолжит укреплять оборону, в частности, пришлет 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем.
Кроме того, Борис Джонсон сказал, что Великобритания готова взять шефство в послевоенном обновлении Киева и Киевской области, части которых уничтожены роSSийскими оккупантами.