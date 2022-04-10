Британский премьер после визита в Киев сменил фамилию в инстаграмме на "Джонсонюк"

Борис Джонсон продолжает всевозможную поддержку Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после вчерашнего неанонсированного визита в Киев сменил в инстаграмме фамилию на "Джонсонюк" и добавил к основной фотографии своего профиля сине-желтых красок.

Джонсон вчера посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и прошел по улицам украинской столицы, которая живет в условиях военного положения.

По результатам встречи Зеленский сообщил, что Великобритания предоставляет Украине большой пакет финансовой помощи и продолжит укреплять оборону, в частности, пришлет 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем.

Кроме того, Борис Джонсон сказал, что Великобритания готова взять шефство в послевоенном обновлении Киева и Киевской области, части которых уничтожены роSSийскими оккупантами.

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