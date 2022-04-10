«Они полностью помешаны на всю голову»: Сергей Гайдай рассказал,что происходит в «ЛНР»

Манипуляции на оккупированных территориях уже доходят до абсурда.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в интервью УП рассказал, что сейчас происходит на временно оккупированных территориях Донбасса.

«Ситуация там, как в мордоре, – "разброд и шатание". И постоянно похищают проукраинских людей», - отметил он.

А манипуляции вокруг языкового вопроса уже доходят до абсурда.

«Чтобы вы понимали, в Луганской области повесили билборды "Не бойтесь говорить по-русски". Я даже не знаю, что тут сказать. Они полностью помешаны на всю голову. Где на Луганщине "боятся говорящего по-русски"? Я родился в Северодонецке. Пока во Львов не переехал, вообще не общался на украинском языке, потому что я ее не знал. Приехал через 35 лет и общаюсь здесь на любом языке, потому что в Украине можно на любом языке общаться», - говорил Гайдай.

Глава Луганщины добавил, что «лнровцев» действительно трудно понять, но проблема не в языке.

"Но мы их не поймем. Как можно понять гопника, который "семок на кортах" наелся, пивом с дешевой водкой залил и пошел бить витрины хороших магазинов? Как нам это можно понять? Никак. Выйдет какая-нибудь девочка - он обязательно начнет к ней ухаживать. Но если выйдут четыре крепкие ребята, они под себя будет мочиться и говорить: "Ребята, извините, я не хотел. Бес попутал" и прочее. Они не понимают слов нормальных и не поймут», - отметил Гайдай.