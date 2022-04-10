В Николаевской области украинские зенитчики сбили Су-34 оккупантов

Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ сбило роSSийский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.

Об этом сообщило Министерство обороны.

В Николаевском направлении россияне пытаются улучшить положение, но ВСУ оттесняют их с позиций.

"Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит роSSийский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев. Общие потери врага только за эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники", - отметили в министерстве.

В Черном море ситуация не изменилась, вражеские корабельно-катерные группы продолжают блокировку. Высокая вероятность ракетного удара.

Напомним, что в Харьковской области подразделение противовоздушной обороны Житомирской 95-й бригады уничтожило два роSSийских беспилотника "Орлан-10". Первый такой БПЛА был сбит вчера, второй – 10 апреля.