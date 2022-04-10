Патриарх РоSSийской православной церкви Кирилл призвал россиян быть сплоченными и готовыми служить властям страны до положения жизни своей. Об этом он заявил в своей воскресной проповеди в Москве.

«Да поможет всем нам Господь в это непростое для нашего Отечества время сплотиться, в том числе и вокруг власти, а власти - преисполниться ответственности за свой народ, смирения и готовности служить ему даже до положения жизни своей», - сказал он.

Кирилл считает, что это будет признаком «подлинной солидарности», которая «устроит жизнь таким образом, чтобы в этой жизни было как можно больше добра, правды и любви».

РФ в Комментарий ZN.UA. Государство должно жестко ставить перед митрополитом УПЦ МП Онуфрием, который до сих пор поминает Гундяева в своих молитвах, вопрос выбора между добром и злом, осуждением роSSийской агрессии Украине и верностью главе РПЦ.

Впоследствии ряд христианских церквей дистанцировался от роSSийского православия и патриарха Кирилла, а некоторые парфии УПЦ МП в Украине начали переходить под юрисдикцию ПЦУ.