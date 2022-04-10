Патриарх Кирилл призвал роSSиян к «смиренному служению власти»
В плоть до смерти.
Патриарх РоSSийской православной церкви Кирилл призвал россиян быть сплоченными и готовыми служить властям страны до положения жизни своей. Об этом он заявил в своей воскресной проповеди в Москве.
«Да поможет всем нам Господь в это непростое для нашего Отечества время сплотиться, в том числе и вокруг власти, а власти - преисполниться ответственности за свой народ, смирения и готовности служить ему даже до положения жизни своей», - сказал он.
Кирилл считает, что это будет признаком «подлинной солидарности», которая «устроит жизнь таким образом, чтобы в этой жизни было как можно больше добра, правды и любви».
Впоследствии ряд христианских церквей дистанцировался от роSSийского православия и патриарха Кирилла, а некоторые парфии УПЦ МП в Украине начали переходить под юрисдикцию ПЦУ.
Что касается главы УПЦ МП митрополита Онуфрия, то он в первый день войны призвал президента страны-агрессора Владимира Путина немедленно прекратить "братоубийственную войну" и выразил поддержку украинским воинам. Однако не осуждал Кирилла и продолжает упоминать его в молитвах, информирует