В ОРДЛО оккупанты начали мобилизовать лиц с инвалидностью и работников "стратегических предприятий"

На алчевском комбинате началась самая большая за все время мобилизация на 1700 человек.

РоSSийские оккупанты усилили мобилизацию во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и стали призывать даже тех, кого вообще нельзя мобилизовать.

В первую очередь, это касается сотрудников "стратегических предприятий", сообщили в Главном разведывательном управлении Министерства обороны.

"На Алчевский металлургический комбинат (АМК) пришла новая разнарядка на 1700 человек. Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Ранее приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек", - отметили разведчики.

Кроме того, снята "бронь" с работников, обслуживающих районные электросети. Повестки мужчинам выдают прямо на постах ГАИ. На трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, останавливающих транспорт на дороге и выписывающих повестки мужчинам в автомобиле. Сотрудники райвоенкоматов "ЛНР" и военная полиция РФ проводят поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста (18-65).

"Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения «армии ДНР». В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты «Комсомолец Донбасса», со справкой о том, что он работает на «стратегически важном предприятии». Никому из них не помогли полученные документы, и все навсегда остались в украинской земле», – отметили в разведке.

Фото: ГУР Минобороны в Facebook

Напомним, россияне перебрасывают мобилизованных в ОРДЛО жителей как живой щит для себя в войне против Украины.