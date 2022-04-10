Из-за роSSийских обстрелов Чернигова погибли более 700 человек

Без вести пропавшими считают 40 человек.

Из-за роSSийских обстрелов Чернигова погибли более 700 человек
Фото: Сегодня

В Чернигове в результате бомбардировок и продолжительных обстрелов со стороны роSSийских войск погибли более 700 человек. Об этом в интервью DW сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"Окончательная статистика будет позже, с учетом того, что юридически смерти некоторых людей мы не сможем доказать никогда. Но общая цифра погибших в Чернигове превышает 700 человек", - отметил он.

Атрошенко сообщил, что без вести пропавшими считают 40 человек.

"Мы точное количество жертв, пожалуй, не установим никогда, потому что есть большое количество пропавших без вести, и мы подозреваем, что эти люди заживо сгорели в местах применения тяжелых авиабомб", - сказал мэр.

Он добавил, что вытащить всех людей из-под завалов до сих пор не удалось.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Глава Европейского совета отреагировал на массовые убийства украинцевГлава Европейского совета отреагировал на массовые убийства украинцев
Личные данные роSSийских оккупантов слили в Сеть: «Должны предстать перед трибуналом»Личные данные роSSийских оккупантов слили в Сеть: «Должны предстать перед трибуналом»
Украина должна зафиксировать и задокументировать преступления РФ в Буче и других городах – правозащитникиУкраина должна зафиксировать и задокументировать преступления РФ в Буче и других городах – правозащитники
Блок рекламы


Похожие новости
Житомирский десант уничтожил два роSSийских "орлана" из ПЗРК Starstreak. ВидеоЖитомирский десант уничтожил два роSSийских "орлана" из ПЗРК Starstreak. Видео
РоSSия потеряла уже более 19 300 человек и 152 самолетаРоSSия потеряла уже более 19 300 человек и 152 самолета
У нас такое даже свиньям не дают: в сети показал "паек" роSSийских оккупантовУ нас такое даже свиньям не дают: в сети показал "паек" роSSийских оккупантов
Офис генпрокурора: Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 513 детей, 177 — погиблиОфис генпрокурора: Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 513 детей, 177 — погибли
В Турции решили не отказываться от роSSийских туристов и создают для них специальную авиакомпаниюВ Турции решили не отказываться от роSSийских туристов и создают для них специальную авиакомпанию
Матери роSSийских оккупантов штурмуют военкоматы, чтобы вернуть сыновей домой: «Это все еще не закончится»Матери роSSийских оккупантов штурмуют военкоматы, чтобы вернуть сыновей домой: «Это все еще не закончится»
Из Луганской области эвакуировано около 600 человекИз Луганской области эвакуировано около 600 человек
Украинские военные захватили более тысячи единиц техники РФ с начала войныУкраинские военные захватили более тысячи единиц техники РФ с начала войны
Сегодня состоялся третий обмен пленными, Украина вернула 26 человекСегодня состоялся третий обмен пленными, Украина вернула 26 человек
В РоSSии из-за санкций нехватка комплектующих для военных кораблей: документыВ РоSSии из-за санкций нехватка комплектующих для военных кораблей: документы
Последние новости
Подгружаем последние новости