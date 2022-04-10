Из-за роSSийских обстрелов Чернигова погибли более 700 человек

В Чернигове в результате бомбардировок и продолжительных обстрелов со стороны роSSийских войск погибли более 700 человек. Об этом в интервью DW сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"Окончательная статистика будет позже, с учетом того, что юридически смерти некоторых людей мы не сможем доказать никогда. Но общая цифра погибших в Чернигове превышает 700 человек", - отметил он.

Атрошенко сообщил, что без вести пропавшими считают 40 человек.

"Мы точное количество жертв, пожалуй, не установим никогда, потому что есть большое количество пропавших без вести, и мы подозреваем, что эти люди заживо сгорели в местах применения тяжелых авиабомб", - сказал мэр.

Он добавил, что вытащить всех людей из-под завалов до сих пор не удалось.