Оккупанты продолжают нести смерть украинцам: карта боев на 10 апреля

Продолжаются 46-е сутки полномасштабного вторжения страны-террориста РоSSии на территорию суверенной и независимой Украины. В настоящее время ВСУ полностью освободили Киевскую, Черниговскую и Сумскую область от оккупантов, поэтому активные боевые действия переместились к востоку на юг, информирует Апостроф.

Министерство обороны Великобритании опубликовало актуальную карту вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину по состоянию на 10 апреля 2022 года.

Активные бои идут на Донбассе и Харьковщине, куда РоSSия перебросила фактически все боеспособные подразделения. Минобороны Украины прогнозирует, что скоро начнется большое сражение на Донбассе, которое станет решающим в этой войне. Украинские вооруженные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

В Донецкой и Луганской областях украинские военные за прошлые сутки отбили восемь атак врага, уничтожили четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.


Лиза Бровко, Апостроф

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