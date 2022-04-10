Сильные позиции Украины в Мариуполе окажут влияние на переговоры с РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о ситуации в Мариуполе, выразил уверенность в том, что близость переговоров с Путиным будет зависеть от того, сколь долго ВСУ будут удерживать свои позиции в этом городе.

Об этом сказал Зеленский в интервью APNews, опубликованном в воскресенье, 10 апреля.

"Мариуполь - это сердце этой войны на сегодня. Оно бьется. Мы воюем. Мы сильны. Если оно перестанет биться, у нас будут слабее позиции. Чем сильнее наша позиция в Мариуполе, тем сильнее будет наша позиция на востоке государства. И наши позиции будут сильнее в ООС. И если они будут сильнее, то и стол переговоров будет для нас ближе, и у нас будут преимущества в диалоге с РФ ", - сказал он.

В то же время, как отметил глава государства, если позиции Украины будут ослабевать, встреча с президентом РоSSии Путиным может не состояться.

"Если у нас ситуация будет слабой по всем этим направлениям, то и мы можем не дождаться встречи, потому что тогда РоSSия будет делать все те шаги, которые могут привести снова в те места, которые мы уже деоккупировали. Они могут пойти и на это". И там уже наша ситуация в переговорах будет слабее. И даже может быть неинтересной для РФ . Так может быть. К сожалению. Но мы верим в другой результат, в нашу победу", - добавил Зеленский.

Напомним, что роSSийские оккупационные войска устроили в Мариуполе "зачистку" и убивают мирных жителей прямо на улицах, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Также оккупанты запустили в Мариуполе мобильные крематории "для заметания следов" уничтожения гражданских людей. По оценке горсовета, жертвами россиян могли стать десятки тысяч мирных жителей Мариуполя.