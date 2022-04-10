Зеленский и Шольц обсудили оборонную поддержку Украины
Также речь шла об антироSSийских санкциях.
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 10 апреля, провели телефонный разговор.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Акцентировали на том, что все виновные в военных преступлениях должны быть идентифицированы и наказаны. Обсудили антироSSийские санкции, оборонную и финансовую поддержку Украины", - написал президент.
Провів телефонну розмову з @OlafScholz. Наголосили, що всі винні у воєнних злочинах мають бути ідентифіковані та покарані. Обговорили антиросійські санкції, оборонну та фінансову підтримку України.