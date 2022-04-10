Зеленский и Шольц обсудили оборонную поддержку Украины

Также речь шла об антироSSийских санкциях.

Зеленский и Шольц обсудили оборонную поддержку Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 10 апреля, провели телефонный разговор.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Акцентировали на том, что все виновные в военных преступлениях должны быть идентифицированы и наказаны. Обсудили антироSSийские санкции, оборонную и финансовую поддержку Украины", - написал президент.

Провів телефонну розмову з @OlafScholz. Наголосили, що всі винні у воєнних злочинах мають бути ідентифіковані та покарані. Обговорили антиросійські санкції, оборонну та фінансову підтримку України.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2022

Напомним, что глава Христианско-социального союза, премьер-министр Баварии Маркус Зедер требует от федерального правительства Германии увеличить поставки оружия Украине.

А министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ достигла черты относительно поставок Украине оружия со складов Бундесвера.



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