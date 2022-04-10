Зеленский считает, что Украина не должна терять возможность остановить войну дипломатическим путем

По словам украинского президента, нужно понимать, что любая война заканчивается миром или миллионами жертв. Но даже там, где миллионы жертв, все идет к завершению войны, информирует ZN.ua.

Зеленский считает, что Украина не должна терять возможность остановить войну дипломатическим путем
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина не должна терять возможность остановить войну, развязанную Россией, с помощью дипломатии, о чем он заявил в интервью APNews.

«Люди воспримут мир в любом случае, потому что они хотят, чтобы война закончилась. На наших условиях, условиях независимости, условиях Украины, тем не менее я уверен в том, что... каждая семья что-то потеряла. Есть люди, которые потеряли детей, и я не думаю, что их удовлетворит любой мир, на любых условиях и в любое время. Потому что это большая рана и большая трагедия - потерять близких и родных людей», – заявил Зеленский.

По словам президента Украины, если говорить без эмоций, то нужно понимать, что любая война заканчивается миром или миллионами жертв. При этом Владимир Зеленский отметил, что даже там, где есть миллионы жертв, все ведет к миру и завершению войны.

«И именно из этого мы должны делать выводы. Да, мы должны бороться, но бороться ради жизни. Ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет, нет людей. И поэтому важно остановить эту войну. Сложно, эмоционально сложно, сложно с точки зрения желания. Никто не хочет договариваться с людьми, которые пытали этот народ. Это все понятно», – подчеркнул глава Украинского государства.

По словам Зеленского, как мужчина и как отец он это понимает. Однако считает, что Украина не должна терять возможности решить ситуацию дипломатическим путем. Если такая возможность будет.

«Мы не можем себе позволить решать за миллионы людей, которые хотят остановить войну. Решать за них, говорить: «Нет, мы не готовы говорить, потому что это убийцы», – сказал Зеленский.

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