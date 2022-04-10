Жители, оставшиеся в Изюме, полностью заблокированы, - горсовет

В городе ужасающие разрушения после обстрелов со стороны роSSийских оккупантов.

Изюм на Харьковщине находится в сложной гуманитарной ситуации.

Об этом рассказал секретарь Изюмского городского совета Константин Петров, сообщает Еспресо.

”Ситуация очень сложная вокруг Изюма. ВСУ держат наступление врага, он пытается продвинуться в сторону Донбасса. Город Изюм имеет географическое и стратегическое значение, но ВСУ держатся и отражают атаки. Что касается самого города, то город находится в очень сложной ситуации, в первую очередь, в гуманитарной. Оставшиеся в городе жители полностью отрезаны, заблокированы. Туда уже много дней невозможно доставить гуманитарную помощь и невозможно эвакуировать людей, потому что оккупанты не пускают в город”, - отметил Петров.

Секретарь Изюмского городского совета также добавил, что разрушения в Изюме ужасающие.

“Сейчас Изюм – это ужас, поскольку полностью разрушен центр города, многие школы, больница, центр первичной санитарной помощи, автовокзал, жилые многоэтажные дома, транспортная инфраструктура. То есть с начала на город сыпались авиационные бомбы, затем были обстрелы из артиллерийских и реактивных систем”, - подытожил Петров.

Напомним, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины ночью 10 апреля уничтожили большую колонну русских оккупантов. Колонна вражеской техники и живой силы направлялась в сторону Изюма.

Враг сейчас пытается прорвать оборону подразделений ВСУ в районе города Изюма и установить полный контроль над городом Мариуполь.