Памятник Пушкину обрисовали роSSийской свастикой в Днепре, кадры: съехалась полиция

Памятник Пушкину обрисовали роSSийской свастикой в Днепре, кадры: съехалась полиция

Cвое отношение к россии некоторые активные граждане в Днепре решили перенести на памятник поэту Пушкину на одноименном проспекте.

Они обрисовали гранитный постамент памятника буквами «Z». Об этом сообщил Телеграм канал Труха Днепр.

Происходило это среди бела дня. «Художники» после завершения акции с места уходить не спешили и устроили фотосессию. На место прибыла патрульная полиция, которая задержала вандалов.

Отметим, памятник Пушкину был открыт в Екатеринославе 14 октября 1901 года. Средства на его изготовление собирали всем миром на протяжении двух лет.

Памятник пострадал от рук гитлеровцев в годы Второй мировой войны. Осенью 1943 году немецкие солдаты накинули на шею бюста металлический трос, и скинули его с постамента. А затем оттащили его трактором на склад металлолома возле Озерки. От уничтожения памятник спасли рабочие трамвайного депо, которые спрятали его.


Алексей Ионов, politeka.net

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