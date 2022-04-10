"Соединенное Королевство поддерживает вас в борьбе!": Джонсон записал видео в вагоне "Укрзалізниці"

Премьер отметил, что железнодорожников не просто так называют "железными людьми".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев поездом Укрзализныци.

Видео с его обращением из спецвагона опубликовали на Facebook-странице Укрзализныци.

"Я на борту фантастического поезда Укрзализныци в Киев из Польши . Просто хотел сказать вам большое спасибо – всей команде железнодорожников – за то, что вы делаете", – сказал Джонсон.

Британский премьер отметил, что железнодорожников называют "железными людьми". По его словам, это отражает не только род их деятельности, но и их дух, настоящий украинский дух, который показывают украинцы в отпоре агрессии РоSSии.

"Я глубоко сочувствую вашим потерям и мыслям с пострадавшими железнодорожниками в Краматорске. Я хочу, чтобы вы знали: Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе!" – добавил он.

Джонсон 9 апреля посетил Киев , где встретился с президентом Владимиром Зеленским и прошел по улицам украинской столицы, которая живет в условиях военного положения.

По результатам встречи Зеленский сообщил, что Великобритания предоставляет Украине большой пакет финансовой помощи и продолжит укреплять оборону, в частности, пришлет 120 бронированных машин и новые противокорабельные ракетные системы.