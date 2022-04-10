"Соединенное Королевство поддерживает вас в борьбе!": Джонсон записал видео в вагоне "Укрзалізниці"
Премьер отметил, что железнодорожников не просто так называют "железными людьми".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев поездом Укрзализныци.
Видео с его обращением из спецвагона опубликовали на Facebook-странице Укрзализныци.
"Я на борту фантастического поезда Укрзализныци в Киев из Польши. Просто хотел сказать вам большое спасибо – всей команде железнодорожников – за то, что вы делаете", – сказал Джонсон.
Британский премьер отметил, что железнодорожников называют "железными людьми". По его словам, это отражает не только род их деятельности, но и их дух, настоящий украинский дух, который показывают украинцы в отпоре агрессии РоSSии.
"Я глубоко сочувствую вашим потерям и мыслям с пострадавшими железнодорожниками в Краматорске. Я хочу, чтобы вы знали: Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе!" – добавил он.
Джонсон 9 апреля посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и прошел по улицам украинской столицы, которая живет в условиях военного положения.
По результатам встречи Зеленский сообщил, что Великобритания предоставляет Украине большой пакет финансовой помощи и продолжит укреплять оборону, в частности, пришлет 120 бронированных машин и новые противокорабельные ракетные системы.
Кроме того, Джонсон сказал, что Великобритания готова взять шефство в послевоенном восстановлении Киева и Киевской области, части которых уничтожены роSSийскими оккупантами.