"Соединенное Королевство поддерживает вас в борьбе!": Джонсон записал видео в вагоне "Укрзалізниці"

Премьер отметил, что железнодорожников не просто так называют "железными людьми".

"Соединенное Королевство поддерживает вас в борьбе!": Джонсон записал видео в вагоне "Укрзалізниці"
Фото: ОПУ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев поездом Укрзализныци.

Видео с его обращением из спецвагона опубликовали на Facebook-странице Укрзализныци.

"Я на борту фантастического поезда Укрзализныци в Киев из Польши. Просто хотел сказать вам большое спасибо – всей команде железнодорожников – за то, что вы делаете", – сказал Джонсон.

Британский премьер отметил, что железнодорожников называют "железными людьми". По его словам, это отражает не только род их деятельности, но и их дух, настоящий украинский дух, который показывают украинцы в отпоре агрессии РоSSии.

"Я глубоко сочувствую вашим потерям и мыслям с пострадавшими железнодорожниками в Краматорске. Я хочу, чтобы вы знали: Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе!" – добавил он.

Джонсон 9 апреля посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и прошел по улицам украинской столицы, которая живет в условиях военного положения.

По результатам встречи Зеленский сообщил, что Великобритания предоставляет Украине большой пакет финансовой помощи и продолжит укреплять оборону, в частности, пришлет 120 бронированных машин и новые противокорабельные ракетные системы.

Кроме того, Джонсон сказал, что Великобритания готова взять шефство в послевоенном восстановлении Киева и Киевской области, части которых уничтожены роSSийскими оккупантами.

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