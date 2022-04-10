РФ может попытаться направить войска в деоккупированные города: Зеленский назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ может направить войска в деоккупированные украинские города, если позиция официального Киева на переговорах будет слабой.



"Если у нас ситуация будет слабой во всех этих направлениях, то и мы можем не дождаться встречи, потому что тогда РоSSия будет делать все те шаги, которые могут привести снова в те места, которые мы уже деоккупировали. Они могут пойти и на это. И там уже наша ситуация в переговорах будет слабее. И даже может неинтересной для РФ . Так может быть. К сожалению. Но мы верим в другой результат, в нашу победу", - отметил президент в интервью APNews.

По словам Зеленского, близость переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным будет зависеть от того, насколько долго Вооруженные Силы Украины будут удерживать свои позиции в Мариуполе.