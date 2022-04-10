РФ может попытаться направить войска в деоккупированные города: Зеленский назвал условие

По словам президента Украины, это может произойти, если позиция официального Киева на переговорах будет слабой, информирует ZN.ua.

РФ может попытаться направить войска в деоккупированные города: Зеленский назвал условие
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ может направить войска в деоккупированные украинские города, если позиция официального Киева на переговорах будет слабой.

"Если у нас ситуация будет слабой во всех этих направлениях, то и мы можем не дождаться встречи, потому что тогда РоSSия будет делать все те шаги, которые могут привести снова в те места, которые мы уже деоккупировали. Они могут пойти и на это. И там уже наша ситуация в переговорах будет слабее. И даже может неинтересной для РФ. Так может быть. К сожалению. Но мы верим в другой результат, в нашу победу", - отметил президент в интервью APNews.

По словам Зеленского, близость переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным будет зависеть от того, насколько долго Вооруженные Силы Украины будут удерживать свои позиции в Мариуполе.

"Мариуполь - это сердце этой войны на сегодня. Оно бьется. Мы воюем. Мы сильны. Если оно перестанет драться, у нас будут слабее позиции. Чем сильнее наша позиция в Мариуполе, тем сильнее будет наша позиция на востоке государства. И наши позиции будут сильнее в ООС. И если они будут сильнее, то и стол переговоров будет для нас более близким, и у нас будут преимущества в диалоге с РФ", - подчеркнул глава государства.


Анна Конюченко, ZN.ua

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