Подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили еще пятерых командиров роSSийского оккупационного войска. ВС РФ продолжают нести потери в военном руководстве, информирует Апостроф .

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВС Украины.

"Украинское сафари 2.0" продолжается, а потому еще одна порция "свеженьких" и "правильных" оккупантов из состава с РФ уже подъехала и ожидает" , - написали в пресс-службе.

Ликвидированные роSSийские командиры:

командир артиллерийского реактивного дивизиона 200 ОМСБр подполковник Динар Хаметов из села Пестрецы, Татарстан;

командир парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады майор Денис Ягидар, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища;

командир мотострелковой роты, старший лейтенант Дмитрий Зайцев выпускник Московского ВЗКУ;

командир взвода управления ДСАДн 37 ОМСБр старший лейтенант Доржиев Мунко из бурятского улуса Хойтобее;

лейтенант РосГвардии Максим Концов.

Даже кремлевской пропаганде будет не по силам скрыть все факты уничтожения роSSийских хваленых командиров, которые наконец-то стали "хорошими", то есть 200-ми.