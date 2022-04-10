За ночь Харьков и пригород подверглись 66 вражеским обстрелам: есть погибшие

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что войска РФ продолжают обстреливать жилые районы Харькова и пригород.

"За минувшие сутки роSSийские войска нанесли около 66 артиллерийских, минометных ударов по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ, центра города. В результате обстрелов, к сожалению, 9 пострадавших. В эти сутки обстрелы вновь подверглись Дергачи и (Харьковский - ). район – 2 человека погибли, есть пострадавшие", - отметил Синегубов в Facebook.

Глава ОВА подчеркнул, что роSSийская армия продолжает "воевать" с гражданским населением, потому что на фронте побед не имеет.