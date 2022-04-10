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2022-04-10
РоSSийские корабли в Черном море закрашивают бортовые номера
Это может свидетельствовать о ряде повреждений судов флота РФ, информирует
© Министерство обороны РФ
Боевые корабли РоSSийской Федерации, действующие в акватории Черного моря, начали закрашивать бортовые номера, заявил в сегодняшнем
«Знаете, почему они это делают? Потому что они хотят скрыть потери, которые они несут», – сказал он.
По словам Арестовича, на данный момент не идет речь об утопленных судах, однако в некоторых есть серьезные повреждения.
«И поскольку они бывают однотипны, они хотят скрыть, какой корабль был поражен. Это означает, что мы бьем их военно-морской флот», - добавил он.
Ирина Знась, ZN.ua