РоSSийские корабли в Черном море закрашивают бортовые номера

Это может свидетельствовать о ряде повреждений судов флота РФ, информирует ZN.ua.

РоSSийские корабли в Черном море закрашивают бортовые номера
© Министерство обороны РФ

Боевые корабли РоSSийской Федерации, действующие в акватории Черного моря, начали закрашивать бортовые номера, заявил в сегодняшнем сообщении советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Знаете, почему они это делают? Потому что они хотят скрыть потери, которые они несут», – сказал он.

По словам Арестовича, на данный момент не идет речь об утопленных судах, однако в некоторых есть серьезные повреждения.

«И поскольку они бывают однотипны, они хотят скрыть, какой корабль был поражен. Это означает, что мы бьем их военно-морской флот», - добавил он.


Ирина Знась, ZN.ua

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