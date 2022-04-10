Оккупанты в ОРДЛО мобилизуют тех, кто не подлежит призыву – разведка

Среди мобилизованных даже люди с инвалидностью детства, информирует ZN.ua.

РоSSия в ОРДЛО мобилизует лиц, не подлежащих призыву, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В частности, это касается и сотрудников так называемых стратегических предприятий, которым первоначально гарантировали бронь.

«На Алчевский металлургический комбинат (АМК) пришла новая разнарядка на 1700 человек. Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Раньше приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек. Также снята «бронь» с сотрудников, обслуживающих районные электрические сети», – отметили в ГУР МОУ.

Чтобы повысить «эффективность» мобилизации, сотрудникам автоинспекции незаконного вооруженного формирования «ЛНР» предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ. Так, на трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад. Они останавливают транспорт и выписывают повестки мужчинам, находящимся в автомобиле.

«Сотрудники райвоенкоматов «ЛНР» и военная полиция РФ проводят поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста (18-65). Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой «армии ДНР». В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты "Комсомолец Донбасса" со справкой о том, что он работает на "стратегически важном предприятии", - добавили в ГУР МОУ.

Указано, что никому из них не помогли полученные документы, и все они навсегда остались в украинской земле.

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