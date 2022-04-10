Житомирский десант уничтожил два роSSийских "орлана" из ПЗРК Starstreak. Видео

Через два дня наши десантники на Харьковщине поразили две вражеские воздушные цели.

Житомирский десант уничтожил два роSSийских "орлана" из ПЗРК Starstreak. Видео
Сбитый "Орлан-10"
Фото: Командование десантно-штурмовых войск

В Харьковской области подразделение противовоздушной обороны житомирской 95 бригады уничтожило уже два роSSийских беспилотника "Орлан-10".

Огонь по вражеским объектам велся из британских ПЗРК Starstreak, сообщили на официальной странице командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Первый такой БПЛА был сбит вчера, второй – сегодня.

Напомним, ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 7 километров. Вероятность успешного поражения цели Starstreak Mark II – около 90%.

Британский переносной зенитно-ракетный комплекс предназначен для поражения на малой высоте вертолетов и самолетов противника. Starstreak считают самой быстрой в мире ракетой класса "земля-воздух" малой дальности.

ВСУ получили их на вооружение в конце марта, а во время первого боевого применения сбили вражеский вертолет.

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