Житомирский десант уничтожил два роSSийских "орлана" из ПЗРК Starstreak. Видео

Через два дня наши десантники на Харьковщине поразили две вражеские воздушные цели.

В Харьковской области подразделение противовоздушной обороны житомирской 95 бригады уничтожило уже два роSSийских беспилотника "Орлан-10".

Огонь по вражеским объектам велся из британских ПЗРК Starstreak, сообщили на официальной странице командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Первый такой БПЛА был сбит вчера, второй – сегодня.

Напомним, ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 7 километров. Вероятность успешного поражения цели Starstreak Mark II – около 90%.

Британский переносной зенитно-ракетный комплекс предназначен для поражения на малой высоте вертолетов и самолетов противника. Starstreak считают самой быстрой в мире ракетой класса "земля-воздух" малой дальности.

ВСУ получили их на вооружение в конце марта, а во время первого боевого применения сбили вражеский вертолет.