ВСУ уничтожили большую колонну оккупантов, которая двигалась в сторону Изюма

Также в Ольховке украинские военные завершили зачистку.

На Харьковщине Вооруженные Силы Украины ночью 10 апреля уничтожили большую колонну русских оккупантов.

Об этом сообщил в телеграмме руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня ночью очередные успехи получили наши военные ВСУ - уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма", - сказал он.

Также в Ольховке Вооруженные Силы полностью завершили зачистку территории. Бойцы 92-й бригады обнаружили яму с трупами русских солдат, которых бросили собственные командиры.

"Мы продолжаем эвакуацию из Лозовой, уже выехали около 20 тысяч человек. Спасибо местным властям и лично городскому голове. Усиливаем доставку гуманитарной помощи. В Харькове по-прежнему работают также пункты выдачи. Областной штаб продолжает получать самое необходимое: продукты питания, средства гигиены и другое", - добавил руководитель ОГА.

Напомним, противник пытается прорвать оборону подразделений ВСУ в районе города Изюма и установить полный контроль над городом Мариуполь.

Жилые районы Харькова ночью 10 апреля снова обстреляли из артиллерии и ракетных систем залпового огня.