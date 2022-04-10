ВСУ уничтожили большую колонну оккупантов, которая двигалась в сторону Изюма
Также в Ольховке украинские военные завершили зачистку.
На Харьковщине Вооруженные Силы Украины ночью 10 апреля уничтожили большую колонну русских оккупантов.
Об этом сообщил в телеграмме руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня ночью очередные успехи получили наши военные ВСУ - уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма", - сказал он.
Также в Ольховке Вооруженные Силы полностью завершили зачистку территории. Бойцы 92-й бригады обнаружили яму с трупами русских солдат, которых бросили собственные командиры.
"Мы продолжаем эвакуацию из Лозовой, уже выехали около 20 тысяч человек. Спасибо местным властям и лично городскому голове. Усиливаем доставку гуманитарной помощи. В Харькове по-прежнему работают также пункты выдачи. Областной штаб продолжает получать самое необходимое: продукты питания, средства гигиены и другое", - добавил руководитель ОГА.
Напомним, противник пытается прорвать оборону подразделений ВСУ в районе города Изюма и установить полный контроль над городом Мариуполь.
Жилые районы Харькова ночью 10 апреля снова обстреляли из артиллерии и ракетных систем залпового огня.