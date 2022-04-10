РоSSия потеряла уже более 19 300 человек и 152 самолета

Танков у неприятеля стало меньше на 722 единицы.

РоSSия потеряла уже более 19 300 человек и 152 самолета
Потери оккупантов (иллюстративное фото)
Фото: facebook.com/AFUStratCom

Общие боевые потери россиян с 24 февраля составляют около 19 300 человек, 722 танка и 1911 боевых бронированных машин.

Также враг потерял 342 артиллерийские системы, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в РоSSии уменьшилось на 108 единиц ракетных систем залпового огня, 55 единиц ПВО, 152 самолета, 137 вертолетов, 1384 единицы автомобильной техники, семь кораблей и катеров, 76 цистерн с топливом, 112 беспилотников. четыре пусковые системы оперативно-тактического ракетного комплекса.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, этой ночью защитники сбили над Днепропетровской областью два вражеских беспилотника. За прошедшие сутки противовоздушная оборона Украины уничтожила 13 воздушных целей.

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