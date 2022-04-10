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2022-04-10
Украинские защитники уничтожили склад с боеприпасами военных РФ
В Харьковской области уничтожена колонна техники и живой силы оккупантов, информирует
© Воздушное командование "Восток" / Facebook
Артиллеристы Вооруженных сил уничтожили склад с боеприпасами военных РоSSии, информирует Оперативно-тактическая группировка "
"Украинские разведчики в районе ответственности ОТУ "Схід" обнаружили очередной склад с боеприпасами роSSийских фашистов. Артиллеристы успешно нанесли огневое поражение. Как всегда, профессиональная и четкая работа наших защитников", - говорится в сообщении.
Анна Конюченко, ZN.ua