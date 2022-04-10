Украинские защитники уничтожили склад с боеприпасами военных РФ

Артиллеристы Вооруженных сил уничтожили склад с боеприпасами военных РоSSии, информирует Оперативно-тактическая группировка " Схід ".

"Украинские разведчики в районе ответственности ОТУ "Схід" обнаружили очередной склад с боеприпасами роSSийских фашистов. Артиллеристы успешно нанесли огневое поражение. Как всегда, профессиональная и четкая работа наших защитников", - говорится в сообщении.