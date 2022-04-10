Зеленский провел селекторное совещание о готовности ВСУ к новым задачам

Также на совещании обсудили следующий пакет санкций в отношении РФ, информирует ZN.ua.

Зеленский провел селекторное совещание о готовности ВСУ к новым задачам
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по материально-техническому обеспечению сил безопасности и обороны и готовности к выполнению текущих боевых задач.

Как сообщили в Офисе президента, во время совещания президент пообщался с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным, руководителями силовых ведомств, премьер-министром Денисом Шмигалем и членами правительства.

Одним из основных вопросов разговора были дипломатические усилия для наращивания оборонной поддержки нашего государства и усиления санкционного давления на РоSSию.

"Также было обсуждено прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского Союза в отношении РФ и наработаны предложения от Украины для 6-го пакета", - добавили в представительстве президента.


Ирина Знась, ZN.ua

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