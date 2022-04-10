Зеленский провел селекторное совещание о готовности ВСУ к новым задачам

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по материально-техническому обеспечению сил безопасности и обороны и готовности к выполнению текущих боевых задач.

Как сообщили в Офисе президента, во время совещания президент пообщался с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным, руководителями силовых ведомств, премьер-министром Денисом Шмигалем и членами правительства.

Одним из основных вопросов разговора были дипломатические усилия для наращивания оборонной поддержки нашего государства и усиления санкционного давления на РоSSию.