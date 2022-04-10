Зеленский провел селекторное совещание о готовности ВСУ к новым задачам
Также на совещании обсудили следующий пакет санкций в отношении РФ, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по материально-техническому обеспечению сил безопасности и обороны и готовности к выполнению текущих боевых задач.
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Одним из основных вопросов разговора были дипломатические усилия для наращивания оборонной поддержки нашего государства и усиления санкционного давления на РоSSию.
"Также было обсуждено прогнозируемое влияние 5-го пакета санкций Европейского Союза в отношении РФ и наработаны предложения от Украины для 6-го пакета", - добавили в представительстве президента.