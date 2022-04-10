"Разгром агрессора будет лишь началом": что ждет Украину после войны

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Разгром роSSийского агрессора на поле боя будет началом нового пути для Украины

Об этом пишет в своем блоге украинский медиаэксперт, аналитик Юрий Христензен.

Он отметил, что сейчас кремль воюет со всеми постсоветскими странами, в которых власть сменяется на выборах. Со странами Балтии ведет гибридную войну, угрожая перейти в горячую, вплоть до ядерных ударов. На границах Грузии, Молдовы, Армении и Украины кремль создал контролируемые вооруженные конфликты.

флаг Украины

"С Грузией, Молдовой и Арменией получилось - сейчас сидят и молчат. А в Украине, то ли звезды сложились иначе, то ли граната не той системы. Помогли избраться Кучме - он написал "Украина не РоSSия" и отказался менять конституцию и становиться диктатором. Навязали Януковича - получили Майдан.

Наняли Манафорта, сделали Януковича президентом - получили второй Майдан. Развязали войну, оккупировали часть территории, пытались на переговорах получить право вето для оккупационной администрации - ничего не вышло. Решили захватить Киев и навязать Януковича силой - опять ничего не выходит", - напоминает Христензен.

"После ликвидации новгородского вече был новгородский погром. Глядя на освобожденные от роSSийских войск города понимаешь, что политика кремля не изменилась за сотни лет. У Украины нет опции капитуляции без опции уничтожения. Есть только опция военного поражения агрессора на поле боя.

украинские военные, бойцы ВСУ

Западные демократии наконец поняли масштаб угрозы и готовы помочь Украине. Но разгром агрессора будет только началом пути. Нужно будет еще создать демократии на границах Украины. Научиться самим и помочь соседям сформировать политические элиты и электоральные навыки у избирателей", - добавил аналитик.


Алексей Ионов, politeka.net

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