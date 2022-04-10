The Atlantic: Обама не сожалеет о своей реакции на Крым и Донбасс, потому что Украина «была другой»

Экс-президент США убежден, что роSSийская армия не сможет одержать «максимальную победу» в войне, а Украина сохранит свою независимость, информирует ZN.ua.

The Atlantic: Обама не сожалеет о своей реакции на Крым и Донбасс, потому что Украина «была другой»
© whitehouse.gov

РоSSийская война в Украине – это трагедия исторических масштабов. И Владимир Путин стал воплощением конкретных реакций на идеи демократии, а также на глобализацию, столкновение культур, способность сдерживать гнев. Он олицетворяет обиды, связанные с этнонационалистической мифологией. И война в Украине – это последствие токсичной смеси такого мышления с автократическим правлением, в котором нет ответственности и проверок.

Об этом в интервью The Atlantic сказал 44-й президент США Барак Обама. Он отметил, что реакция Европы на вторжение РоSSии сейчас его вдохновляет. Потому что в 2014 году, когда роSSийские войска оккупировали Крым и начали атаковать Донбасс, «мне приходилось кричать и заставлять их ответить так, как подобает западным демократиям». Обама также подчеркнул, что Путин всегда был жестоким и готовым уничтожать каждого, кого считал угрозой для себя. При этом экс-президент США вспомнил жестокие войны в Чечне. Он считает, что нет оснований ожидать, что Путин вдруг станет вести себя рационально. Обама также не верит, что в РоSSии могут вспыхнуть протесты против режима или появиться какое-либо олигархическое сопротивление.

Вместе с тем, по мнению Обамы, многие вещи в Украине сейчас происходят совсем не по плану роSSийского автократа.

« Это и высокий уровень сопротивления, и реакция Владимира Зеленского на ситуацию. Из того, что изменилось с 2014 года, это, по-моему, то, что ощущение национальной идентичности продолжило укрепляться. И, по иронии, аннексия Крыма и части территории на востоке помогла украинцам четко понять, кто они и за что они выступают. Также я думаю, что Путин не ожидал того, насколько природа войны изменится. Теперь все видят, что происходит в реальном времени. Не скажу, что это приведет нас к счастливому решению, но потенциально не допустит максималистскую победу Путина. И в долгосрочной перспективе позволит независимой Украине существовать», – сказал Обама.


Лесь Димань, ZN.ua

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