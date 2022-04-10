The Atlantic: Обама не сожалеет о своей реакции на Крым и Донбасс, потому что Украина «была другой»
Экс-президент США убежден, что роSSийская армия не сможет одержать «максимальную победу» в войне, а Украина сохранит свою независимость, информирует
РоSSийская война в Украине – это трагедия исторических масштабов. И Владимир Путин стал воплощением конкретных реакций на идеи демократии, а также на глобализацию, столкновение культур, способность сдерживать гнев. Он олицетворяет обиды, связанные с этнонационалистической мифологией. И война в Украине – это последствие токсичной смеси такого мышления с автократическим правлением, в котором нет ответственности и проверок.
Об этом в интервью
Вместе с тем, по мнению Обамы, многие вещи в Украине сейчас происходят совсем не по плану роSSийского автократа.
« Это и высокий уровень сопротивления, и реакция Владимира Зеленского на ситуацию. Из того, что изменилось с 2014 года, это, по-моему, то, что ощущение национальной идентичности продолжило укрепляться. И, по иронии, аннексия Крыма и части территории на востоке помогла украинцам четко понять, кто они и за что они выступают. Также я думаю, что Путин не ожидал того, насколько природа войны изменится. Теперь все видят, что происходит в реальном времени. Не скажу, что это приведет нас к счастливому решению, но потенциально не допустит максималистскую победу Путина. И в долгосрочной перспективе позволит независимой Украине существовать», – сказал Обама.