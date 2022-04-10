Украинский генерал пояснил ситуацию с членством в НАТО: "Результаты будут позитивными"

Вопрос членства Украины в НАТО не снят с повестки дня.

Такое мнение выразил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью изданию "Телеграф".

"Я предполагаю, что, несмотря на некоторые публичные заявления о том, что Украина пока не может стать членом Альянса, в НАТО укрепляется позиции касательно того, что наша страна, продемонстрировавшая такую мощь, такую волю к победе, такое желание интегрироваться в европейское, евроатлантическое, демократическое сообщество – не может оставаться вне ЕС , вне НАТО", - считает Богдан.

Он отметил, что из-за определенных прагматических моментов евроатлантическая интеграция Украины обговаривается сейчас не так активно, как интеграция в Евросоюз .

"Но вопрос членства Украины в НАТО, как по мне, не снят с повестки дня. Просто его не нужно сейчас педалировать. Не нужно разгонять всякого рода опросы, якобы демонстрирующие снижение поддержку курса в НАТО среди украинцев. Ничего подобного не происходит. Абсолютное большинство жителей нашей страны – за евроинтеграцию. Ослабление этой поддержки – в рамках статистической погрешности.

Членство Украины в НАТО – это вопрос стратегический. Он связан с ходом этой войны и главное – результатами этой войны. А что эти результаты будут позитивными для нас – я не сомневаюсь.

Вокруг Украины консолидируется весь прогрессивный мир. Поддержка будет лишь увеличиваться. И кроме тех же направленных нам американцами десяти "Джавелинов" на один роSSийский танк, уверен, мы получим и мощные средства ПВО и ПРО", - заявил генерал-лейтенант.