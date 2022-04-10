В сторону Харькова движется колонна оккупантов протяженностью почти 13 км.

В колонне бронированы машины и артиллерия.

В сторону Харькова движется колонна оккупантов протяженностью почти 13 км.
Фото: Maxar

В Харьковской области зафиксировали колонну роSSийской военной техники, которая движется в областной центр через поселок Большой Бурлук. Длина колонны составляет 12,8 км.

Об этом сообщает CNN ссылаясь на спутниковые снимки Maxar Technologies.

На опубликованных фотографиях можно увидеть бронированные машины, грузовики с артиллерией и вспомогательным оборудованием.

Отметим, что село Великий Бурлук лежит к востоку от Харькова, вблизи роSSийско-украинской границы. Административный центр Великобурлукского района Харьковщины. Расстояние до Харькова по шоссе (автодорога Т 2104) составляет 108 км. С 24 февраля 2022 года поселок находится во временной оккупации РФ.

Напомним, что роSSийские оккупанты сбрасывают на Харьков бомбы на парашютах. Мэр города Игорь Терехов призвал харьковчан не приближаться к таким снарядам и сообщать о них спасателям.

Жилые районы Харькова ночью 10 апреля снова обстреляли из артиллерии и ракетных систем залпового огня.

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