Секретарь горрады Изюма: «Ситуация вокруг города сложная. Жители там заблокированы и отрезаны»

Константин Петров рассказал о масштабах разрушения в городе, информирует ZN.ua.

Секретарь горрады Изюма: «Ситуация вокруг города сложная. Жители там заблокированы и отрезаны»
© ГСЧС Украины

В городе Изюм Харьковской области сложная гуманитарная ситуация, сообщил секретарь горсовета Константин Петров, передает «Эспрессо». По его словам, жители города, остающиеся там полностью заблокированы.

«Ситуация очень сложная вокруг Изюма. ВСУ держат наступление врага, он пытается продвинуться в сторону Донбасса. Город Изюм имеет географическое и стратегическое значение, но ВСУ держатся и отражают атаки, отбиваются от возможности продвигаться вперед. Что касается самого города, то город находится в очень сложной ситуации, в первую очередь, в гуманитарной. Оставшиеся в городе жители полностью отрезаны, заблокированы, туда уже много дней невозможно оказать гуманитарную помощь и невозможно эвакуировать людей, потому что оккупанты не пускают в город», – сообщил Петров.

Он также рассказал, что разрушения в Изюме ужасающие. Там разрушены центр города, многие школы, больницы, центр первичной санитарной помощи, автовокзал, разрушены жилые многоэтажные дома, транспортная инфраструктура.

«То есть с начала на город сыпались авиационные бомбы, затем были обстрелы из всех возможных артиллерийских и реактивных систем, разрушения очень ужасающие», – подытожил Петров.

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