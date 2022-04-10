Секретарь горрады Изюма: «Ситуация вокруг города сложная. Жители там заблокированы и отрезаны»

В городе Изюм Харьковской области сложная гуманитарная ситуация, сообщил секретарь горсовета Константин Петров, передает « Эспрессо ». По его словам, жители города, остающиеся там полностью заблокированы.

«Ситуация очень сложная вокруг Изюма. ВСУ держат наступление врага, он пытается продвинуться в сторону Донбасса. Город Изюм имеет географическое и стратегическое значение, но ВСУ держатся и отражают атаки, отбиваются от возможности продвигаться вперед. Что касается самого города, то город находится в очень сложной ситуации, в первую очередь, в гуманитарной. Оставшиеся в городе жители полностью отрезаны, заблокированы, туда уже много дней невозможно оказать гуманитарную помощь и невозможно эвакуировать людей, потому что оккупанты не пускают в город», – сообщил Петров.

Он также рассказал, что разрушения в Изюме ужасающие. Там разрушены центр города, многие школы, больницы, центр первичной санитарной помощи, автовокзал, разрушены жилые многоэтажные дома, транспортная инфраструктура.

«То есть с начала на город сыпались авиационные бомбы, затем были обстрелы из всех возможных артиллерийских и реактивных систем, разрушения очень ужасающие», – подытожил Петров.