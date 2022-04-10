Защитники отразили наступление близ Марьинки, враг продолжает обстрелы юга и востока Украины, – сводка ОВА

РоSSияне наносят удары по Харьковщине, Херсонщине, Донецкой облас, Луганщине, Николаевщине и Днепропетровщине.

Защитники отразили наступление близ Марьинки, враг продолжает обстрелы юга и востока Украины, – сводка ОВА
Харьков (иллюстративное фото)
Фото: Украина: оперативно

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой областях, в Киевской, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской областях, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

На Днепропетровщине тревога была практически каждый час. Утром тоже. Ночью – прилеты в нескольких районах области. Попали в фермерское хозяйство, промышленный и инфраструктурный объекты. Есть информация об одном пострадавшем, говорится в сводке от голов ОВА по состоянию на 8 утра.

Жилые районы Харькова ночью снова обстреляли из артиллерии и ракетных систем залпового огня. По области россияне били на Изюмском направлении, но ВСУ удерживают позиции.

Луганская область: артиллерийские и ракетные обстрелы жилых кварталов и мест эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий. Противник продолжает наступательные действия в направлении населенных пунктов Попасна и Северодонецка. Удачи не имеют. Утром – мощный обстрел Северодонецка. Из-под завалов спасены двое пенсионеров. Один человек погиб, четверо ранены.

Донетчина: активные боевые действия вдоль всей линии столкновения. Наступление близ Марьинки отражено. Обстрелы Угледара, Красногоровки, Авдеевки, Торецкой и Очеретинской ТГ. Населённые пункты частично обесточены. Мариуполь – без изменений. Держится, несмотря на блокаду и значительное преобладание сил противника. Эвакуация из области продолжается.

Николаевщина: вечером и ночью были обстреляны населенные пункты области. В результате пострадали инфраструктурные объекты. По предварительной информации, человеческих жертв нет.

В Херсонской области было неспокойно – жители почти всех населенных пунктов сообщали о взрывах и обстрелах, особенно на границе областей. Также продолжают поступать сообщения о мародерстве, которое совершают оккупанты в селах, бросают гранаты в дома, забирают еду, транспорт. В области – гуманитарная катастрофа.

Напомним, противник стремится прорвать оборону подразделений ВСУ в районе города Изюм и установить полный контроль над городом Мариуполь. На Южнобугском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка. Успеха не имел, понес потери.

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