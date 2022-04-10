В Харьковской области уничтожена колонна техники и живой силы оккупнатов

В Харьковской области ВСУ ночью в воскресенье, 10 апреля, уничтожили колонну оккупантов, направлявшуюся в сторону Изюма, отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram .

"Сегодня ночью очередных успехов добились наши военные ВСУ – уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, направлявшихся в сторону Изюма", - отметил Синегубов.

По его словам, в селе Ольховка под Харьковом украинские защитники полностью завершили зачистку территории. Там была обнаружена яму с телами русских солдат.

"Бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами роSSийских солдат. Это пример того, как эти изверги обращаются даже со "своими", - добавил глава ОВА.

Синегубов отметил, что идет эвакуация жителей Лозовой (из города выехали около 20 тыс. человек).