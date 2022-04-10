«Обошелся в $120»: журналисты оценили лук президента Зеленского на встрече с Борисом Джонсоном

Лидеры государств прошлись по Киеву 10 апреля.

Журналисты оценили образ президента Украины, в котором он прошелся по Киеву с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Perepichka News.

Борис Джонсон приехал в Киев в субботу, 10 апреля. Кроме встречи, которая проходила тет-а-тет, лидеры государств прошлись от Офиса президента Украины до Майдана Независимости.

По информации журналистов, лук Владимира Зеленского, в котором он был во время прогулки, обошелся ему в $120 (3555 грн).

Президент Украины был одет в тактический наряд:

оливковая флисовая кофта на молнии -383 грн,

футболка-хаки-200 грн,

брюки Rip Stop Dark за 1010 грн,

кроссовки Saucony JAZZ 81 - 1959 грн.

Стоит добавить, что цены, указанные выше, могут колебаться в разных магазинах. Так, ранее Saucony JAZZ 81 в одном из магазинов стоили 1540 грн со скидкой.