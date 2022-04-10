"В 3-4 часа утра начнется...": глава Луганщины спрогнозировал, каким будет решающий бой за Донбасс

Глава ОВА спрогнозировал, смогут ли оккупанты одновременно предпринять огромное наступление со всех сторон.

Оккупанты готовятся к массированному наступлению на Донбасс. Председатель Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в интервью УП рассказал, какими видит решающие бои за регион.

"Мы понимаем, что в ближайшее время будет наступление. Огромный бой будет за Донбасс. Видим, что происходит накопление сил, средств. Огромное количество техники. Ну, готовимся», - отметил он.

Глава Луганщины добавил, что россия попытается выйти на географические границы Луганской и Донецкой областей.

Гайдай спрогнозировал, какими будут боевые действия.

"Я думаю, что будет что-то вроде такого: где-то в 3-4 часа утра начнется массированный артобстрел. Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-У". Все, что у них есть, они используют. Это будет длиться несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а потом они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты», - сказал он.

Вместе с тем Гайдай отметил, что атаковать с севера, юга и с востока оккупанты не смогут.

"У них нет столько средств и сил для того, чтобы одновременно предпринять огромное наступление со всех сторон. Просто нет", - заявил глава Луганской администрации.